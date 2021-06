It Takes Two: il gioco ha venduto 2 milioni di copie

Hazelight Studio, software house responsabile per aver lanciato a Way Out ed il recente It Takes Two, ha portato con sé diverse notizie legate proprio a quest’ultimo prodotto, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ad aprile, gli sviluppatori avevano svelato di aver venduto più di 1 milione di copie, ma da oggi, quel traguardo è stato ampiamente superato.

Da quanto annunciato da Hazelight Studio, il titolo ora ha venduto oltre 2 milioni di copie sul mercato odierno, conquistando ancora più fama tra i giocatori. Nel frattempo, Josef Fares, Capo della compagnia, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP e che quest’ultima sarà qualitativamente superiore a It Takes Two.