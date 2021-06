Red Solstice 2 Survivors: disponibile da oggi su PC

Il publisher 505 Games e lo sviluppato da Ironward fanno sapere che Red Solstice 2 Survivors e disponibile da oggi su PC, via Steam. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

“Abbiamo lavorato a Red Solstice 2: Survivors per diversi anni e siamo emozionati di pubblicare finalmente il gioco oggi,” ha detto Hrvoje Horvatek, CEO, Ironward. “Abbiamo intenzione di supportare costantemente Red Solstice 2: Survivors per molto tempo e siamo pronti ad ascoltare il parere dei giocatori. Dopo il lancio sveleremo il percorso di sviluppo che abbiamo pensato per il titolo e noi del team di Ironward siamo anche pronti a scendere in campo per giocare assieme a voi! Ci potete incontrare nella modalità Skirmish e ci faremo trovare con tute speciali dell’Esecutore.”

Red Solstice 2: Survivors, nuovo episodio della serie Red Solstice, ridefinisce il genere delle battaglie tattiche in tempo reale con la possibilità di giocare in singolo oppure in modalità co-op e unisce una intensa e claustrofobica azione a fasi più ragionate e strategiche. Tra momenti di gioco altamente strategici e missioni con combattimenti in tempo reale, i giocatori dovranno essere rapidi per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino di Marte.

Oltre al gioco completo, saranno disponibili dei contenuti premium come DLC addizionale: la colonna sonora ufficiale, l’artbook digitale, e la Skin Armatura di Thanatos. I giocatori potranno anche acquistare il Bundle Esecutore, che include il gioco completo e i contenuti premium appena citati oltre alla esclusiva Skin Armatura dell’Esecutore, tutto con uno sconto del 10%.

Per un periodo di tempo limitato il gioco base sarà disponibile con uno sconto del 10% sul suo prezzo Steam di €29.99.

Per maggiori informazioni potete andare sul sito ufficiale del gioco. Vi lasciamo al trailer di lancio (mostrato anche al recente Future Games Show.