The Witcher Tales Thronebreaker: disponibile su Android

CD PROJEKT RED ha annunciato l’uscita di The Witcher Tales Thronebreaker su dispositivi mobili Android. Il gioco può essere scaricato da oggi su Google Play gratuitamente, ma per sbloccare tutta la campagna bisogna acquistarlo a 10 euro. Thronebreaker per Android viene distribuito infatti nel modello “Freemium”, che consente ai giocatori di scaricare e provare il gioco gratuitamente. Dopo aver raggiunto un certo momento della storia, i giocatori potranno acquistare il gioco completo per continuare l’avventura.

Il rilascio su Google Play porta l’esperienza completa di Thronebreaker su Android, con controlli touch-screen dedicati progettati per il gioco mobile, oltre al supporto per il salvataggio incrociato con le versioni del gioco disponibili su altre piattaforme supportate. Giocando a Thronebreaker i giocatori possono anche sbloccare vari bonus in GWENT: The Witcher Card Game, inclusi ornamenti unici e 20 carte premium da utilizzare nelle battaglie multiplayer.

Thronebreaker è un gioco di ruolo per giocatore singolo ambientato nell’universo di The Witcher, che combina l’esplorazione basata sulla narrazione con la risoluzione di enigmi unici e battaglie a turni. I giocatori assumono il ruolo della regina Meve di Lyria e Rivia, che è costretta a entrare sul sentiero di guerra di fronte a un’imminente invasione nilfgaardiana.

Oltre alla versione Android appena rilasciata, il gioco è disponibile anche su iOS, PC (GOG.COM e Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 Xbox One, nonché PlayStation 5 e Xbox Series X| S tramite retrocompatibilità. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di The Witcher Tales Thronebreaker.