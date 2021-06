Devil May Cry Mobile: il titolo arriverà anche in Europa e America

La scorsa settimana, Capcom ha pubblicato esclusivamente in Cina il suo nuovo gioco per mobile, appartenente al franchise di grandissimo successo Devil May Cry.

Si tratta di un gioco d’azione spin-off della saga originale, sviluppato dalla compagnia Cinese Yunchang Games (NebulaJoy).

Da subito il gioco ha riscattato un grande successo, debuttando al secondo posto della classifica dei download su iOS, risultato di valore dovuto anche ai vari elementi ripresi dagli originali primi tre capitoli della saga.

Visto il successo riscosso in questa settimana, i fan di DMC hanno iniziato a fantasticare e chiedere un ipotetico lancio globale del titolo. Repentina è stata la risposta di NebulaJoy che giusto qualche ora fa ha scritto un tweet dove conferma che il team di sviluppo sta lavorando duramente per la traduzione multi lingua del gioco. A seguito del retweet di Daniel Ahmad, un analista dell’industria videoludica, che commenta confermando il futuro rilascio, l’azienda di sviluppo cancella il post. Fortunatamente un utente è riuscito a fare uno screenshot dell’accaduto.

Come si può vedere, non è stata menzionata nessuna data d’uscita per il mercato oltreoceano, ma c’è stata la conferma che stanno lavorando per Devil May Cry Mobile, che può essere comunque una buona notizia per i fan.