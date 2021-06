PGA Tour 2k21: annunciata nuova playlist delle modalità di gioco multiplayer

2K e HB Studios hanno annunciato oggi un nuovo programma per PGA TOUR 2K21, che scuoterà le playlist delle modalità di gioco multiplayer, incluso Divot Derby, aggiungendo una serie di percorsi personalizzati preferiti dai fan del golfistico targato 2K.

La prima serie di sei percorsi, creati da VctryLnSports, sarà introdotta nelle playlist multiplayer a Giugno. Questi campi popolari e personalizzati sono diventati rapidamente i preferiti dei fan e sfideranno i giocatori a migliorare il loro gioco collettivo. Le aggiunte future includeranno tutti i nuovi percorsi creati appositamente per il programma. Ogni mese sarà caratterizzato da un nuovo tema creativo, tra cui “Around the World” per il mese di Luglio, traendo ispirazione da popolari luoghi internazionali e sapori locali.

Per maggiori informazioni su PGA TOUR 2K21, potete visitare il sito ufficiale del gioco. Ricordiamo che il gioco è disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia