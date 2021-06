Madden NFL 22 annunciato ufficialmente da EA

Come tutti i videogiocatori ben sanno, Electronic Arts è il detentore di un’enorme quantità di IP sportive, che spaziano dal calcio al golf, fino ad arrivare al football americano. Proprio per i fan di quest’ultimo, soprattutto per i cittadini degli Stati Uniti d’America, arriva quest’oggi un’ottima notizia. EA ha annunciato ufficialmente Madden NFL 22.

Il titolo, dichiara il colosso, sfrutterà appieno la nuova generazione di console di Microsoft e Sony per offrire l’energia pura, l’emozione e l’imprevedibilità della NFL attraverso il nuovissimo Dynamic Gameday, il quale influisce sul gameplay in ogni modalità del gioco.

Sia che si configuri un piano di gioco settimanale in Franchise o che si affronti un testa a testa in Play Now, le partite in risulteranno innovative, con un livello più profondo di strategia e narrazione in ogni match e in ogni stadio.

È una grande esperienza trovarsi sulla copertina di Madden NFL 22 con Patrick. Entrambi condividiamo l’amore per il football, e far parte di questo iconico franchise è davvero speciale. Il gioco di quest’anno cattura davvero l’energia e l’imprevedibilità che si vede sul campo ogni domenica e siamo entusiasti che i fan possano sperimentare tutto questo.

Come la maggior parte dei giocatori della Lega, sono un grande fan di Madden NFL da quando ho ricordi, e trovarmi sulla copertina – non solo per la seconda volta, ma anche con Tom Brady, un grande giocatore – è surreale. Questa è solo la seconda volta che due atleti compaiono in copertina insieme, e non vediamo l’ora che i fan approfondiscano il Dynamic Gameday, che rende il gioco più coinvolgente, autentico e lo mantiene aggiornato tutto l’anno.

Dynamic Gameday in Madden NFL 22 è alimentato da tre nuove funzionalità: Gameday Atmosphere, Gameday Momentum e Next Gen Stats: Star-Driven AI. Gameday Atmosphere connette i giocatori al loro fandom della NFL attraverso la folla, gli ambienti e gli elementi di presentazione che migliorano e impattano su ogni gioco.

Le nuove meccaniche basate sulle prestazioni di Gameday Momentum, tra cui Home Field Advantage che crea una condizione di gioco unica e su misura per l’atmosfera dello stadio di ogni squadra NFL, danno vita all’influenza tangibile del momentum sul campo.

Infine Next Gen Stats: Star-Driven AI, basato sui dati dei giocatori del mondo reale che si evolveranno nel corso della stagione, cambia il comportamento dell’IA e l’andamento delle squadre per rendere più realistiche le superstar della NFL e la personalità di ogni squadra.

L’arrivo di Madden NFL 22 è previsto per il 20 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia.