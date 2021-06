Cris Tales: ora disponibile il filmato d’apertura

Dreams Uncoporated, gli sviluppatori dell’atteso Cris Tales, hanno quest’oggi pubblicato, assieme al loro publisher Modus Games, il filmato d’apertura per l’ambizioso titolo in arrivo.

Il trailer, precedentemente mostrato all’E3 all’evento dedicato di Gamespot, Play For All, mostra i nemici che i personaggi dell’avventura dovranno affrontare durante il proprio viaggio per la salvezza di Crystallis. Tante saranno le battaglie da intraprendere, ma non meno delle decisioni.

Il JRPG promette molto bene, il quale chiaramente si schiera sulla riga dei vecchi JRPG, non lontano da essi anche sul piano della trama, tra viaggi nel tempo del futuro e del passato che plasmeranno il presente in cui Crisbell e i suoi compagni si trovano.

Cris Tales sarà disponibile dal 20 luglio 2021 per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, aspettatevi una nostra recensione e continuate a seguirci!