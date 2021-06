Metro Exodus Enhanced Edition: approda su PS5 con novità sul DualSense

Metro Exodus Enhanced Edition uscirà domani, in data 18 Giugno su PlayStation 5 e e Xbox Series X/S disponibile come aggiornamento gratuito per i già possessori della precedente versione PS4. 4A Games, gli sviluppatori della famosa saga, avevano promesso molteplici migliorie tecniche visto l’approdo sulla nuova generazione, tra cui il supporto 4K, i 60 fotogrammi al secondo e il ray tracing; oltre a tutti questi upgrade tecnici, oggi lo studio ha rilasciato dichiarazioni più dettagliate sulle funzionalità implementate con il controller DualSense, tra cui il feedback tattile unico per ogni arma, che cambierà anche in base alla propria personalizzazione di esse.

Sul blog di PlayStation, 4A Games fornisce degli esempi:

Alcune delle armi peculari di Metro Exodus Enhanced Edition come il Tikhar e l’Helsing sono realizzate a mano, ed è proprio grazie a ciò che abbiamo trovato l’utilizzo perfetto dei grilletti adattivi del DualSense, per simulare l’aumento della pressione e resistenza durante lo sparo e la ricarica di esse. Mantenere alta la pressione dell’aria nel serbatoio del Tikhar è essenziale per preservare la sua letalità, e questo va riempito manualmente, premendo il grilletto destro che, all’aumentare della pressione, aumenta anche la resistenza sul grilletto stesso, in modo che i giocatori possano sentire al tatto quando viene raggiunta la massima pressione

Utilizziamo anche i trigger adattivi per simulare la resistenza dell’acqua durante le scene di canottaggio, l’utilizzo di alcuni macchinari o la guida del fuoristrada acquisibile nel deserto del Caspio. Ovviamente, per Exodus abbiamo adattato questa nuova funzionalità sul nostro design già esistente, ma come creativi siamo entusiasti di esplorare nuove meccaniche di gioco, che possono essere migliorate con l’aggiunta del controller DualSense, che avevamo in mente sin dall’inizio per raggiungere il nostro obiettivo di una completa immersione del giocatore.

Sembra che gli sviluppatori abbiano fatto davvero il possibile per rendere godibile questo titolo sulla nuova generazione, sia per chi rivivrà l’esperienza, sia per chi deciderà di giocarlo per la prima volta.