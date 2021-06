Forza Horizon 5: sviluppatori sicuri di tutte le versioni

Forza Horizon 5 è stato con tutta probabilità il titolo più stupefacente dell’intero E3 di quest’anno, specialmente se si volge lo sguardo al comparto tecnico. Playground Games stanno fornendo ai giocatori Xbox Series X e Xbox Series S un titolo davvero next-gen.

Eppure, il titolo in questione sarà comunque cross-gen (e per fortuna, aggiungiamo noi), significando che verrà pubblicato su hardware Xbox One. Come si sono comportati in merito a ciò gli sviluppatori?

Stando al direttore creativo Mike Brown, lo sviluppo per entrambe le generazioni non è stato affatto un problema per il team. Parlando ai microfoni di Eurogamer esso ha affermato di sentirsi piuttosto sicuri su tutte le versioni del gioco.

Da Horizon 3, siamo già stati su PC, e questo significa che siamo già abituati a fornire un gioco su tutta una serie di specifiche di sistema. Quindi, per avere il lavoro di gioco su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, non è così diverso. Penso che dover supportare la console Xbox One sia esattamente la stessa quantità di sforzo in quanto supporta un PC con specifiche inferiori. In realtà ci sentiamo sicuri su tutte le versioni del gioco, ad essere onesti.

GamesVillage vi ricorda che l’attesissimo Forza Horizon 5 arriverà per tutte le console Microsoft e PC il giorno 9 novembre.