Valorant: dal 22 giugno disponibile il nuovo agente KAY/O

Solo poche ore fa vi abbiamo informato riguardo una serie di informazioni trapelate riguardo il nuovo agente di VALORANT, KAY/O. Gli stessi dati, sono ora ufficiali, mostrando così non solo il nuovo agente ma tante altro, come potete vedere qui sotto, tra pochi giorni con l’Episodio 3 Atto 1, esattamente il 22 giugno.

KAY/O è una macchina da guerra costruita per un solo scopo: neutralizzare i radianti. La sua capacità di sopprimere le abilità nemiche riduce le possibilità di risposta degli avversari, dando un enorme vantaggio a lui e ai suoi alleati.

Qui di seguito, una lista di tutte le caratteristiche del nuovo agente.

Abilità:

(E) ZERO//point

Tooltip ufficiale

EQUIPAGGIA una lama di soppressione. SPARA per lanciarla. La lama aderisce alla prima superficie che colpisce e scoppia dopo un breve tempo di caricamento, sopprimendo chiunque si trovi nel raggio dell’esplosione

(Q) FLASH//drive

Tooltip ufficiale

EQUIPAGGIA una granata accecante. SPARA per lanciarla. La granata esplode dopo un breve periodo, accecando chiunque nel suo campo visivo

Con il fuoco secondario, KAY/O lancia una flashbang già innescata che si attiva dopo 1 secondo, a differenza degli 1,6 secondi del fuoco primario

(C) FRAG//ment

Tooltip ufficiale

EQUIPAGGIA un frammento esplosivo. SPARA per lanciarlo. Il frammento aderisce al terreno ed esplode più volte, infliggendo danni quasi letali al centro di ogni deflagrazione

(X) NULL//cmd

Tooltip ufficiale

KAY/O si sovraccarica ISTANTANEAMENTE con energia di radianite polarizzata che lo potenzia e provoca l’emissione di ampie scariche energetiche dalla sua posizione. I nemici colpiti dalle scariche vengono soppressi per un breve periodo

Mentre è in Sovraccarico, KAY/O ottiene Energetico.

Se KAY/O viene ucciso mentre è in Sovraccarico, finisce a terra destabilizzato; gli alleati possono stabilizzare il suo nucleo per rianimarlo

Passando al resto del nuovo Episodio, qui di seguito trovate il contenuto del nuovo Pass Battaglia disponibile dal 22 giugno.

Prezzo: 1000 VP

Tipi di contenuti inclusi:

– Modelli per armi

– Accessori arma

– Carte

– Spray

– Titoli

Alcuni dei contenuti principali gratuiti:

– Ghost Puzzle

– Spray Notevolmente aumentato?

– Spray Notevolmente diminuito?

– Accessorio La chiave degli antichi misteri

– Carta Amanti dell’estate

Alcuni dei contenuti principali a pagamento:

– Vandal K/TAC

– Arma da mischia K/TAC

– Bulldog Puzzle

– Bucky Monarca

– Carta Forza

– Carta Salvezza

– Spray Vinci o sei fuori

– Accessorio Nigiri al salmone

Armi:

Sheriff Predatore

Spectre VALORANT GO! vol. 1

Vandal Predatore

Operator Ion

Prezzi:

Livello EP

Informazioni bundle:

Prezzo: 6382 VP

Include:

Sheriff Predatore

Spectre VALORANT GO! vol. 1

Vandal Predatore

Operator Ion

Accessorio arma Ritorno

Carta Ritorno

Spray Ritorno

Infine, per celebrare il primo anno del giovane titolo FPS targato Riot Games, ci sarà un Pass Evento Gratuito, disponibile quindi per tutti indistintamente e contenente nuovi oggetti come Carte, Punti Radianite e altro ancora. Ultima chicca sarà il bonus di squadra, con il quale basterà giocare con i propri amici per ottenere esperienza bonus da ogni partita.