Onirike arriverà a breve su One, Switch e PC, poco più tardi su PS4

Devilish Games e Badland Publishing hanno dichiarato che il loro puzzle game d’avventura verrà pubblicato tra non molto su Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam, annunciando però che la versione PlayStation 4 dovrà attendere ancora un po’.

La data precisa, comunque, si attesta al 29 di questo mese mentre, quella PS4, è al momento ancora sconosciuta. Una narrativa non-lineare farà da sfondo alle avventure di Prieto, il nostro protagonista che si ritrova a camminare ancora e ancora nello stesso posto. Il giocatore, dal canto suo, dovrà aiutarlo a proseguire in quello che pare un mondo realizzato dalla mente del geniale Tim Burton, mentre il nostro personaggio vedrà cancellarsi la memoria ad ogni alba.

Per scorprire come andare avanti all’interno dell’originale Onirike, date un’occhiata alla panoramica qui sotto, accompagnata dal trailer ufficiale. Intanto, GamesVillage vi informerà non appena si saprà di più della versione PlayStation 4.

Onirike è un videogioco originale e d’avventura, con puzzles e piattaforme in 3D il quale l’azione si sviluppa in un mondo intricato progettato con una narrativa non lineare e rappresentato con un’estetica grafica e sonora particolari.

Durante la partita, l’utente assumerà il ruolo di Prieto, un essere strano che non conosce la sua indole, ma che ha la singolare capacità di diventare invisibile. L’esplorazione, la segretezza e la coltivazione delle piante di gysophila saranno le chiavi per sgranare la storia di Prieto ed il mondo in cui vive.