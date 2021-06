Senua’s Saga Hellblade II: arrivano novità da Ninja Theory!

Durante l’Xbox Game Showcase Extended, che si è tenuto questo pomeriggio, gli Xbox Game Studios non ci hanno certo risparmiato sorprese e grandi novità. Tra queste c’è sicuramente l’aggiornamento su Senua’s Saga Hellblade II, il nuovo, attesissimo capitolo del franchise di Ninja Theory, che ha voluto mostrare qualcosa del processo di sviluppo del titolo.

A presentare il particolarissimo trailer c’era il direttore creativo Tameem Antoniades, che ha specificato come Senua’s Saga Hellblade II non sia semplicemente un sequel, e che il team di sviluppo si sta impegnando al massimo per rendere il gioco un’esperienza imperdibile. Lo studio ha infatti impegnato tempo e risorse per cercare di ottenere il miglior risultato possibile, e questo comprende dei viaggi in Islanda per avere riferimenti fotografici da accostare a quelli satellitari per gestire la ricostruzione dell’ambiente (anche da un punto di vista sonoro), o ancora l’addestramento quasi militare a cui l’attrice protagonista della serie si è sottoposta per essere al livello degli stunt e delle scene di combattimento richieste dal videogioco.

Inoltre Antoniades ha spiegato come il team stia realizzando delle vere ricostruzioni di costumi del nono secolo circa, per poi scalarle e di come Ninja Theory stia collaborando con Epic Games per la realizzazione di questo titolo.

Più che essere un vero e proprio trailer di presentazione dunque, questo video presentato dallo sviluppatore serve a fare il punto sulla situazione, mostrandoci foto, modelli poligonali in fase di costruzione, scheletri su cui si andranno a creare i vari personaggi, ma anche scene di gioco e brevi sprazzi di una grafica che, dopo essersi mostrata mesi fa in tutta la sua magnificente bellezza, è pronta a far impazzire di gioia tutti i fan della serie se venisse confermata.

Insomma, anche se il lavoro è ancora abbastanza lontano dal concludersi, Ninja Theory ci ha tenuto particolarmente a informare i soi fan che il progetto sta procedendo rapidamente e che altre notizie, forse, stanno per arrivare.