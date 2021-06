Boomerang X: ecco la data d’uscita!

Boomerang X è il titolo del videogioco con cui lo sviluppatore indipendente DANGI vuole provare a fare colpo sui giocatori, sfruttando anche l’esperienza e il supporto di un editore importnate come Devolver Digital (fresco del suo evento all’E3 2021). Si tratta di un gioco action in prima persona, con tanto elementi hack’n’slash dal gameplay davvero intrigante.

In Boomerang X infatti bisognerà affrontare un’avventura particolarmente pericolosa grazie al nostro fidato boomerang, con il quale effettuare tiri sempre più pazzeschi. E oggi DANGI ha annunciato che il titolo sarà disponibile a partire dall’8 luglio 2021, su Nintendo Switch e PC (via Steam), ma se voleste provarlo, una demo è già disponibile sulla piattaforma di gaming per PC.

Grazie a un particolarissimo stile artistico dei suoi disegni, e alla grande varietà di mosse, opzioni e skill disponibili per il personaggio (tra cui quella, decisamente utile, di rallentare il tempo), il titolo di casa DANGI spera di riuscire a trovare un grande successo nella platea dei videogiocatori. Un’esperienza di gioco davvero insolita e innovativa insomma, che potrebbe diventare una calamita per i fan.

Un esperimento interessantissimo, che potrebbe attrarre i giocatori anche solo per la sua unicità che è una qualità sempre più rara in un’industria videoludica che sempre più spesso risulta uguale a se stessa.