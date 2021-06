L’attacco dei giganti: ecco l’opera, ma in versione isekai!

Negli ultimi anni il genere degli isekai è uno di quelli che è andato per la maggiore nell’ambito, più ampio, degli anime shonen. L’isekai è quel particolare sottogenere di opere in cui il protagonista si ritrova a essere trasportato in un mondo parallelo, nella maggior parte dei casi fantasy, spesso digitale, all’interno del quale costruirsi una nuova vita. Del filone isekai fanno parte opere come Overlord, Sword Art Online, Log Horizon e The Rising of the Shield Hero. L’attacco dei giganti non è certo una di queste opere.

L’opera firmata da Hajime Isayama (che presto saluterà l’esordio di una mostra online) è un più classico dark fantasy distopico, ma ora che il manga si è concluso, in attesa dell’uscita della seconda parte della quarta stagione dell’anime (prodotta dallo studio d’animazione MAPPA) il prossimo inverno 2022, l’autore ha deciso di provare a scoprire cosa sarebbe successo se Eren Jaeger si fosse trovato a essere trasportato in un altro mondo parallelo.

Proprio per questo dunque Hajime Isayama ha voluto acquistare un’intera pagina pubblicitaria sul magazine nipponico Asahi Shimbun, dove ha immaginato che Eren venisse ucciso in un incidente d’auto per ritrovarsi catapultato in un nuovo mondo, dove i suoi poteri di Gigante non fanno altro che terrorizzare le persone intorno a lui.

Chissà che questo esperimento, per certi versi goliardico, non possa trasformarsi in un vero e proprio spin-off de L’attacco dei giganti. Del resto il futuro della serie, così come quello di Hajime Isayama, è in bilico. Le otto nuove pagine, aggiunte da Isayama nella versione tankobon del capitolo 139, non hanno fatto altro che stuzzicare l’attesa e la fantasia dei fan, sottointendendo la possibilità di un ritorno del potere dei Giganti.

Per scoprire se sarà così che andrà a finire dobbiamo soltanto continuare a seguire tutte le notizie relative a L’attacco dei giganti!