My Hero Academia: la quinta stagione va in pausa!

Con il recente episodio 100, la quinta stagione di My Hero Academia ha chiuso l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, che ha visto gli studenti della 1-A del corso per eroi allenarsi contro i loro compagni della classe 1-B e durante il quale Izuku ha scoperto alcuni nuovi segreti sul suo potere.

Ora sembra che l’adattamento animato dell’opera di Kohei Horikoshi sia pronto per immergersi nella sua saga più dark, quella di My Villain Academia, durante il quale vedremo i membri dell’Unione dei Villain entrare in contatto e combattere con il Fronte di Liberazione dei Superpoteri di Re-Destro.

Ma prima di poter apprezzare la trasposizione di questo arco narrativo, dovremo aspettare un po’ di più del solito. Come notato dall’utente Twitter @Atsushi101X infatti, l’anime di My Hero Academia andrà in pausa il prossimo 3 luglio, prendendosi quindi un piccolo break prima dell’inizio del nuovo arco narrativo.

Questo dettaglio è arrivato insieme a una serie di altre informazioni sulla serie, come per esempio il fatto che lo show non cambierà la sua fascia oraria, come era stato a volte affermato in passato, e soprattutto che la nuova opening e la nuova ending della serie stanno per arrivare.

Presto dunque My Hero Academia comincerà a diventare sempre più dark, mentre anche l’anime si avvicina al drammatico arco narrativo della guerra che contrapporrà l’Unione dei Villain, forte del suo esercito, e l’intera società dei pro-hero. Un evento che scuoterà fin dalle fondamenta il sistema supereroistico.

Some Hero Day highlights:

• No PV or KV revealed for 2nd cour

• EP101 will be the final ep of 1st cour. So new OP & ED soon

• Anime’s Timeslot won’t change even when 2nd cour begins

• No MHA episode on July 3rd, it’ll be on break

Thanks to: @RukasuMHA & @redandblonde420 pic.twitter.com/VpUKBkuU9c

— Atsu (@Atsushi101X) June 16, 2021