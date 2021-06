RoboQuest è in arrivo su Xbox e PC

Con lo stile grafico simile a Borderlands, RoboQuest è un titolo FPS molto particolare. Dagli sviluppatori di RyseUp Studio è giunta la notizia che questo coloratissimo gioco in prima persona sarà presto disponibile sulle piattaforme Microsoft, compreso il Game Pass. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Stiamo parlando di un frenetico rougelike sparatutto che è disponibile in Early Access su Steam. Il team di sviluppo indie si sta impegnando molto nella progettazione e rifinitura di RoboQuest e, già da un anno, ha reso fruibile il prodotto in accesso anticipato, in modo da ricevere costantemente feedback che possano arrivare alla software house, così che essa migliori qualitativamente l’esperienza interattiva.

Recentemente RyseUp Studio ha fatto sapere tramite un trailer (lo trovate al termine dell’articolo) che il titolo verrà rilasciato nel corso del 2021 e ha evidenziato quelle che sono alcune delle caratteristiche portanti di RoboQuest. Innanzitutto la sua natura di rougelike, la quale rende estremamente più ostica la sfida offerta: ciò significa che per ogni morte, presumibilmente, il giocatore verrà riportato all’inizio del livello, il quale risulterà mutato rispetto a com’era in precedenza. Sarà necessario affrontare numerosissimi nemici e boss-fight in un vero e proprio bullet-hell, che richiederà al giocatore/i (sarà possibile giocare in co-op fino ad un massimo di due giocatori) di effettuare dei movimenti precisi.

Parlando, invece, della trama e dell’ambientazione possiamo dire con certezza che il gioco avrà luogo nell’anno 2700, un’epoca in cui il cambiamento climatico ha messo in ginocchio il pianeta, costringendo gli umani a dover sopravvivere nei deserti e altri ambienti ostili. Il punto di svolta avviene quando una giovane spazzina di nome Max riattiva un vecchio robot guardiano che giace abbandonato nella sabbia. La riaccensione del cyborg darà il via ad un viaggio che porterà questo improbabile duo ad esplorare canyon e città fantasma, ponendosi l’obiettivo di svelare i misteri dell’umanità.

Al termine del trailer è stato rivelato che RoboQuest sarà disponibile ad un certo punto ancora ignoto del 2021 e che approderà su Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass (a partire dal day-one) e, ovviamente, PC.