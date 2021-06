Cyberpunk 2077: riceve una nuova patch prima di tornare su PS Store

CDPR ha distribuito la patch 1.23 per Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme. Molto probabilmente, questa versione sarà quella che i giocatori di PlayStation vedranno tra qualche giorno, quando il titolo tornerà finalmente sul PlayStation Store il 21 giugno.

L’aggiornamento 1.23 è già attivo su PC, console Xbox e Stadia, con note complete disponibili sul sito Web ufficiale del gioco. Nella patch, sono stati corretti diversi errori critici con le missioni, in questo modo i tuoi progressi non verranno più interrotti casualmente da un bug errante. Inoltre, gli sviluppatori hanno affermato che ora è meno probabile che il gioco si arresti in modo anomalo a causa delle ottimizzazioni e dei miglioramenti della gestione della memoria. I tempi di caricamento sono complessivamente più rapidi e il gioco presenta un minor numero di NPC con aspetti identici che si generano nella stessa area. Infine, ci sono molte correzioni per i problemi visivi di Cyberpunk 2077 e il taglio dei vestiti degli NPC.

Giugno sarà un mese importante per l’ultima creazione di CDPR, poiché la SIE ha confermato che Cyberpunk 2077 sarà rimesso in vendita sul PlayStation Store a partire dal 21 giugno .In questo modo i possessori di PlayStation possono ripartire direttamente alla versione 1.23, insieme ai giocatori delle altre piattaforme. Al momento non è noto se il gioco sarà disponibile sul PS Store a prezzo pieno o se i giocatori riceveranno uno sconto. Inoltre in questo momento, Cyberpunk 2077 per PC è in vendita su GOG con uno sconto del 33%.

Nonostante i numerosi aggiornamenti ricevuti, dalla sua versione originale, le prestazioni sulle console lasciano molto a desiderare. Sony ha annunciato che si consiglia di giocare su PS5 o PS4 Pro, poiché la PS4 base soffrirà ancora di vari problemi di prestazioni. Se sei ancora desideroso di giocare a Cyberpunk 2077 sul tuo hardware di otto anni per qualche motivo, è meglio aspettare qualche mese in più per ulteriori aggiornamenti dal team. Cyberpunk 2077 è disponibile per PlayStation 4, Google Stadia, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC tramite Steam e GOG.