Lost in Random: mostrato un nuovo trailer sulla storia

Il publisher di Lost in Random, cioè Electronic Arts, ha pubblicato un nuovo trailer che punta ad approfondire gli argomenti che verranno toccati con la trama del titolo fantasy. Il gioco è programmato per un’uscita imminente su tutte le piattaforme, così che tutti possano fruirne e venne annunciato durante l’EA Play Live 2020. Ma di cosa si tratta esattamente?

Lost in Random è un gioco action-adventure unito a qualche meccanica dei TPS. Il racconto è dark-fantasy e, dal trailer, capiamo che sarà ambientato in un villaggio oscuro (Alea) in cui una regina ha preso il controllo affidando (tramite un incantesimo) la sorte dei maggiorenni al lancio di un dado. Il tiro del dado che determinerà il destino della persona verrà effettuato quando questa compirà la maggiore età. La protagonista è Even, la cui sorella Odd è stata portata all’interno del castello regale a causa del lancio che ha effettuato il giorno del suo diciottesimo compleanno. L’obiettivo di Even, che si unirà a Dicey, sarà quello di trarre in salvo la sorella maggiore e di spezzare la maledizione della regina.

Un’atmosfera simil-burtoniana, dipinta come una classica favola ottocentesca: questa è l’opera dello scrittore vincitore del Premio Eisner, “padre” di Adventure Time e di alcuni fumetti della Marvel, Ryan North. Lost in Random sembra un titolo più che interessante e pare uscirà entro la fine dell’estate per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Steam e Origin.