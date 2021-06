Sherlock Holmes Chapter One: eccovi un nuovo gameplay trailer

Sherlock Holmes Chapter One, sviluppato da Frogwares, è un titolo del genere thriller e investigativo basato sul detective più famoso al mondo. Già settimana scorsa, durante l’IGN Expo 2021 è stato condiviso un trailer inerente al videogioco, il quale ha reso note le piattaforme su cui approderà il titolo.

Questo nuovo trailer, di sei minuti di durata circa, vuole mostrare al pubblico di appassionati le nuove location in cui è ambientata la storia e i metodi e i gadget di cui disporremo per mimetizzarci e non dare nell’occhio. Innanzitutto è stata presentata una panoramica di quelli che sono i vicoli della presunta città di residenza di Sherlock Holmes. Successivamente, il trailer ci trasporta presso un’isola paradisiaca colonizzata dall’Impero Britannico, localizzata nel Mar Mediterraneo. L’isola prende il nome di Cordona e sarà indispensabile proseguirvi le indagini e analizzare gli indizi che man mano ce li ritroveremo davanti.

Un approfondimento importante è stato dedicato alla cura della mappa (rigorosamente open-world) e alla sua architettura. I vari edifici di Cordona sono ispirati all’arte e alle strutture architettoniche dell’Europa orientale e meridionale; saranno altresì presenti dei castelli medievali, cattedrali veneziane, i bagni turchi e i caravanserragli che faranno di Cordona un’eccellente meta turistica in cui perdersi per prendersi una pausa dalla quest principale.

Altre aree esplorabili presentate durante il gameplay trailer sono riconducibili a zone meno ricche e sfarzose: stiamo parlando di miniere e quartieri malfamati, luoghi in cui si rivelerà essenziale travestirsi per non essere fermati dalla popolazione locale, la quale non vedrà di buon occhio l’investigatore Holmes. I vari outfit saranno ottenibili tramite il compimento di missioni secondarie.

Sherlock Holmes Chapter One verrà reso disponibile entro il termine del 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).