Hyrule Warriors Age of Calamity: disponibile da oggi il primo DLC

Il primo DLC Pulse of the Ancients di Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile da oggi. Se hai già prenotato il pass di espansione (disponibile al costo di € 19,99), il gioco dovrebbe aggiornarsi automaticamente. I preordini includono un bonus speciale che comprende un costume e un’arma extra per Link. Questi oggetti sono un prototipo di equipaggiamento antico e una spada.

Pulse of the Ancients porta con sé, nel suo primo DLC, dei personaggi giocabili, armi, il livello di difficoltà Apocalyptic, nemici sempre più sfidanti e tante nuovissime sfide, a un costo di € 19,99. Con il purchase bonus, disponibile da adesso, si potranno inoltre ottenere anche il costume e l’arma di Link. Insomma un’offerta incredibile, per arricchire ancora di più il mondo di questo amatissimo titolo. Di seguito trovi la descrizione del DLC:

Fai una sosta al Royal Ancient Tech Lab per metterti alla prova con nuove sfide per sbloccare armi e nuove utili funzioni! Quindi, domina il campo di battaglia come il nuovo Guardiano testato in battaglia o prova i tipi di armi aggiunti: il Flagello per Link e Master Cycle per Zelda. Questi nuovi stili di combattimento torneranno utili nella nuova difficoltà Apocalittica e contro nemici aggiunti come il Moblin che lancia bombe e un Chuchu gigante.



Il secondo DLC Guardian of Remembrance, arriverà questo novembre, e include nuove vignette di personaggi, nuove fasi, un roster ampliato e nuove abilità di battaglia per i personaggi esistenti.

Il gioco Hyrule Warriors: Age of Calamity è l’unico modo per vedere in prima persona cosa è successo 100 anni fa. Dai barbari Bokoblin ai torreggianti Lynel, i mostri minacciosi sono emersi a frotte. Oltre a Link e Zelda, prendi il controllo di personaggi come i quattro campioni e una giovane Impa. Usa le loro abilità distinte per scolpire centinaia di nemici per salvare Hyrule dall’imminente Calamità. Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Nintendo Switch.