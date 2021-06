Tales of Arise: Bandai Namco pubblica nuovi screenshot

Bandai Namco ha condiviso nuovi screenshot del prossimo JRPG Tales of Arise. Il gioco uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 10 settembre in tutto il mondo. Verrà lanciato per console il 9 settembre in Giappone. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale su Steam:

Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati. Questo capitolo della saga introduce un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia Atmospheric Shader un nuovo shader grafico ispirato agli anime.

Caratteristiche di gioco

Un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia Atmospheric Shader : Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli.

: Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli. Esplora un pianeta più vivo che mai : Scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. Scala vette rocciose, nuota tra le acque dei fiumi, riposati intorno a un falò, cucina pietanze, visita nuove città, lotta contro il despota di un pianeta alieno e libera il popolo!

: Scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. Scala vette rocciose, nuota tra le acque dei fiumi, riposati intorno a un falò, cucina pietanze, visita nuove città, lotta contro il despota di un pianeta alieno e libera il popolo! Combatti con stile : Il nuovo sistema di combattimento assalto boost consente di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo. Alterna arti, attacchi boost e assalti boost per avere la meglio su qualunque avversario!

: Il nuovo sistema di combattimento consente di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo. Alterna arti, attacchi boost e assalti boost per avere la meglio su qualunque avversario! Rena e Dahna, due pianeti divisi: I protagonisti Alphen e Shionne si trovano loro malgrado al centro dell’eterno conflitto tra due popoli rivali. Nel corso del loro viaggio saranno chiamati a compiere grandi imprese insieme a nuovi amici e alleati.

