Genshin Impact: modifiche alle statistiche di Ayaka e Yoimiya, rumor

Genshin Impact versione 1.7 è pronto per l’aggiornamento del prossimo mese e i fan sono piuttosto curiosi di sapere quali sono le novità in arrivo. Nelle ultime settimane, una serie di rumors hanno rivelato informazioni importanti dall’aggiornamento. La stessa miHoYo ha pubblicato, sul sito ufficiale, la descrizione di quattro nuovi personaggi di Inazuma. Un recente rumor di Genshin Impact getta luce su due dei personaggi in arrivo nel gioco e sui cambiamenti delle loro statistiche.

Secondo un recente leak, Ayaka e Yoimiya sono stati leggermente modificati nella beta in corso. Di seguito trovate le loro nuove statistiche, per gentile concessione di Honey Impact (tramite Wangsheng Funeral Parlor Discord).

Modifiche ad Ayaka e Yoimiya su Honey Impact

Costellazione 4 (C4): Il CD di Teika Fire-Dance è diminuito di 1.2s (prima era di 1s)

Costellazione 6 (C6): Teika Fire-Dance, Gli attacchi normali di Yoimiya hanno una probabilità del 50% (prima era del 40%) di sparare una freccia ardente extra che infligge il 60% (prima era il 50%) del suo DAN originale Questo DAN è considerato DAN da Attacco Normale.

Ayaka

Vecchia descrizione del gioco

La Principessa della famosa Casa Kamisato di Inazuma. È l’incarnazione della nobiltà e dell’eleganza.

Nuova descrizione del gioco

Figlia del clan Kamisato della Commissione Yashiro. Dignitosa ed elegante, oltre che saggia e forte.

Yoimiya e il suo nuovo arco sono estremamente forti nel co-op. Inoltre, Ayaka è un personaggio incredibile già da costellazione 0 (C0). La nuova combo di spada + congelamento è potente e incredibile per bloccare i nemici. Il suo sprint è più veloce di quello di Mona e usa meno resistenza.

queste modifiche sono state apportate solo alla versione semplificata cinese e probabilmente si rifletteranno nella versione inglese in seguito. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.