Starfield: Il trailer suggerisce che si potrà utilizzare la propria navicella

Starfield, dopo tre anni dal suo annuncio, ha finalmente ricevuto un teaser trailer e una finestra di lancio ufficiale durante l’E3 2021. I fan di Bethesda avrebbero voluto sapere maggiormente sul gameplay della nuova IP, ma purtroppo non ci sono stati dei chiari indizi su di esso.

Tuttavia, nel nuovo trailer sono presenti diversi suggerimenti sul modo in cui le navi potrebbero funzionare all’interno del gioco. Sono visibili una serie di dettagli che si possono notare analizzando a fondo il video in questione.

Partendo con ordine, si notano sin da subito delle riprese sfocate, che sembrerebbero essere un modo per vedere il mondo di gioco, magari reso possibile al giocatore tramite telecamere della nave o il robot che ci è stato mostrato, dando loro un’idea dell’area ma incentivandoli comunque ad esplorare personalmente.

Questo trailer è anche la miglior prova che i giocatori potranno pilotare le loro navi, a differenza di giochi con ambientazione simile quale Mass Effect e altri esponenti del genere, dove nonostante la presenza di astronavi, esse non sono pilotabili.

Dando uno sguardo ancora più nel dettaglio, vicino al pannello di controllo visto nella cabina di pilotaggio, nell’angolo in alto a destra dello schermo è raffigurata la scritta: “WPNS” e sembra mostrare delle statistiche per tre armi diverse che il giocatore sarà in grado di utilizzare su Starfield. Sotto c’è un’interfaccia utente che sembra essere per tre diversi livelli di scudi e un livello “CRIT” finale, che potrebbe indicare quando la nave è vicino alla sua distruzione. Possiamo vedere anche altre funzioni quali “BRAKE” e “BOOST” a sinistra dello scudo, che potrebbero tornare utili nei combattimenti spaziali. Il cerchio in alto ricorda un radar, vista la mancanza di texture, potrebbe tracciare esclusivamente altre navi piuttosto che oggetti e/o punti d’interesse.

Altri dettagli come “RE-ENTRY CONFIG” nella schermata in basso a destra potrebbero indicare che lo stesso atterraggio non sarà semplice da eseguire, anche se il funzionamento rimane ancora un mistero. Sebbene molti dettagli visti nel trailer siano probabilmente puramente estetici, il teaser offre potenziali informazioni e spunti di riflessioni ai fan.