Baldur’s Gate 3 non uscirà dall’Accesso Anticipato quest’anno

Nonostante sia da diverso tempo in Accesso Anticipato su Steam Baldur’s Gate 3, opera targata Larian Studios, che sta ricevendo degli aggiornamenti costanti grazie anche ai feedback forniti dalla community del gioco, sembrerebbe sia destinato a rimanere in Early Access per diverso tempo, secondo quanto annunciato dagli sviluppatori in una recente intervista ai microfoni di GameSpot.

Secondo quanto svelato da Larian Studios, nello specifico, da Swen Nicke, ha affermato che Baldur’s Gate 3 non uscirà in Accesso Anticipato quest’anno. Ecco le parole espresse dal developer:

Stiamo davvero cercando di portare a termine il gioco entro l’anno prossimo e che non uscirà sicuramente quest’anno.



Insomma, il team di sviluppo si sta impegnando veramente tanto per far uscire il gioco dall’Accesso Anticipato almeno entro la fine 2022, ma vedremo come si evolverà questa situazione nei mesi a venire.