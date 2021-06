Hood Outlaws & Legends: disponibile la nuova mappa

Da qualche ora è disponibile la nuova mappa gratutita, “mountain” in Hood Outlaws and Legends, il multigiocatore PvPvE di Sumo Digital e Focus Home Interactive. Costituita da due aree distinte collegate da ponti, il mix di lunghe aree aperte e stretti cavalcavia senza copertura rende la mappa una sfida per i giocatori. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere qui sotto.

Hood: Outlaws & Legends è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come scritto poi sull’aggiornamento nel sito ufficiale di Focus Home Interactive:

Un tesoro di entusiasmanti contenuti gratuiti ancora in arrivo

Il viaggio di Hood è solo all’inizio. Dalla sua uscita, Focus e Sumo hanno lavorato attivamente al miglioramento del gioco ascoltando attentamente i feedback della community al fine di offrire la migliore esperienza di rapina possibile. Il gioco ha già ricevuto una serie di aggiornamenti e modifiche al gameplay, mentre i giocatori possono aspettarsi ancora più contenuti gratuiti nel corso di quest’anno. Un’attesissima modalità PvE cooperativa è ancora destinata ad arrivare come parte della stagione in corso, Litha, mentre un nuovo fuorilegge gratuito e rivoluzionario arriverà la prossima stagione. Qui sotto potete vedere la roadmap del gioco. La prossima modalità PvE arriverà a luglio.