Final Fantasy VII Remake: in arrivo su PC?

Nel database di Epic Games Store sono state trovate nuove informazioni che alludono a un porting per PC di Final Fantasy VII Remake. Le informazioni sono apparse qualche ora fa sul sito web di Epic Games Data Tracker EpicData. In particolare, alcune righe in customAttributes si riferiscono a entrambe le versioni, sia quella che già conosciamo, sia quella PC.

Scendendo nel dettaglio, la prima riga che fa riferimento al gioco appare nella CloudSaveFolder, dove c’è il valore {UserDir}/My Games/FINALFANTASYVIIREMAKE/EOS/{EpicID}/. L’altro è sotto CloudExcludeList, poiché è lì che le persone possono trovare ff7remakedevice.sav presente, dove lo sviluppatore elencato è Square Enix (Giappone).

Non sarebbe la prima volta che si allude a un porting su PC di FFVII Remake, ma è la prima volta che vede coinvolto lo store Epic Games, che già in precedenza ha portato esclusive Sony sulla piattaforma PC. Inoltre, non sarebbe la prima volta che Square Enix accetta un accordo di esclusività con il famoso store su computer.

Al momento il gioco è disponibile per PlayStation 4, mentre la versione Intergrade su PlayStation 5.