Doki Doki Literature Club Plus: nuovo filmato gameplay

Pochi giorni fa è stato annunciato, all’IGN EXPO, Doki Doki Literature Club Plus, versione con nuovi contenuti della visual novel creata da Team Salvato. Poco fa invece sui canali social del publisher di Serenity Forge è stato fatto uscire un nuovo gameplay trailer della durata di quattro minuti.

Doki Doki Literature Plus arriverà il 30 giugno (disponibile il pre-order) e sarà giocabile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Steam e Epic Games Store.

Doki Doki Literature Club Plus contiene:

6 nuove storie secondarie di amicizia e letteratura, con ore di contenuti inediti

Oltre 100 immagini sbloccabili con nuova grafica di gioco, sfondi, bozzetti inediti e altro

26 brani musicali, compresi 13 brani inediti sbloccabili di Nikki Kaelar, con special guest Jason Hayes e Azuria Sky

Un lettore musicale di DDLC integrato. Perfetto per rilassarsi con una playlist di brani preferiti. Oppure uno solo. In loop. Per sempre

Un aggiornamento in alta fedeltà, con tutta la grafica ora in Full HD (1080p)

Queste le protagoniste del gioco:

Sayori – Sayori, la vostra amica d’infanzia, inizia la storia reclutandovi nel Club Letterario! Sognatrice e traboccante di energie positive, Sayori ha una grande passione: portare felicità agli altri.

Natsuki – Natsuki cerca di fare la dura, ma è così carina che è difficile prenderla sul serio! Rischia seriamente di affezionarsi a chi sa ascoltare e rispettare il suo amore per le cose carine.

Yuri – Yuri, timida e riservata, si rifugia nella lettura, ma ha in serbo un lato passionale per chi sa comprendere davvero la sua mente enigmatica.

Monika – Monika, la Presidentessa superstar del Club Letterario, vi condurrà a un finale perfetto. Monika è sempre disposta a dare preziosi consigli, che si tratti di letteratura o di amore!