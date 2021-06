Il nuovo aggiornamento di Call of Duty Warzone ha aggiunto il supporto ai 120fps su PS5

Call of Duty Warzone, il battle royale free to play disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S, continua a far parlare di sé, questa volta in maniera estremamente positiva. Come ben sapete, tramite il programma della retrocompatibilità, tutti coloro che giocavano da PlayStation 5 avevano un framerate bloccato a 60fps, di conseguenza non avevano la stessa frequenza d’aggiornamento disponibile su Xbox Series X/S, almeno fino a qualche ora fa.

Infatti, con l’update che ha sancito l’inizio della Stagione 4 di Call of Duty Warzone, Activision e Raven Software hanno finalmente implementato il supporto ai 120 fotogrammi al secondo su PlayStation 5, dando modo agli utenti di godersi maggiormente l’opera online. Questo è un gran passo certamente, nonostante la Stagione 4 abbia portato alcuni problemi come porte che uccidono istantaneamente i giocatori e l’introduzione dei Camion Corazzati, i quali sono stati immediatamente rimossi.