One Piece: parla l’autore della opening rap!

Quando One Piece è approdato per la prima volta negli Stati Uniti d’America, la rete televisiva che ne aveva acquistato i diritti, 4Kids, pensò che sarebbe stato più facile avvicinare i giovani allo show se ci fosse stata una opening più vicina a sonorità più familiari, e per questo incaricò il rapper Shawn Conrad (a.k.a. Freshco), uno dei protagonisti della scena hip hop dei tardi anni ’80, di realizzare una opening rap per l’anime di Eiichiro Oda.

A tanti anni di distanza Conrad è tornato su questa controversa e tuttavia iconica canzone, rivelando che nel momento in cui ricevette l’incarico di comporre la opening il suo ruolo all’interno di 4Kids era davvero molto diverso:

“In quel periodo, il mio lavoro per 4Kids era quello di capo della post-produzione audio. Nel caso di show particolarmente importanti, ero anche colui che registrava gli attori”



Fu il produttore John Kalish, rivela Conrad, ad assegnargli la opening di One Piece, dandogli tra l’altro completa carta bianca, in parte grazie al suo passato come musicista. In quel periodo però Shawn Conrad non sapeva quasi nulla dell’anime, non conosceva il mondo di One Piece né i suoi personaggi, e per questo comporre la canzone si rivelò una vera sfida:

“Quando arrivò a 4Kids non sapevo quasi nulla sullo show. L’anime stesso doveva essere reso ‘appetibile per la domenica mattina’ e stavano cercando di mettere insieme un rap. Mi avevano dato un quadro generale su chi fossero i personaggi e un elenco puntato con tutte le cose che volevano nominassi nella canzone. Ma per il resto avevo il pieno potere di scelta”

Conrad nota con un pizzico di divertimento che le note che gli erano state date da 4Kids, pur se utili per capire vagamente il mondo di One Piece, non gli sarebbero servite a molto nella realizzazione della opening rap:

“Bisognava far funzionare quel rap, e ciò che mi era stato dato non avrebbe funzionato. Se avessi dovuto cantarlo io l’avrei fatto in un certo modo, e le parole non potevano essere troppo ‘underground’. Si trattava di un programma per ragazzi dopotutto. Il mio mondo era quello del rap e della composizione. Questo è il modo in cui ho cominciato a mettere insieme le parole. Mi hanno detto ‘Dì Monkey D. Luffy nella canzone’ ma sapevo che c’era bisogno di qualcosa di più. Me ne sono uscito con quel ‘Yo’ per scatenare l’hype, ed siamo partiti!”

L’intervista completa a Shawn Conrad è disponibile in fondo all’articolo, nel frattempo One Piece sta per arrivare con il suo adattamento live-action di casa Netflix, dal quale continuando ad arrivare foto dal set.