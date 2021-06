Evangelion: in arrivo una mostra su Hideaki Anno

Con l’enorme successo di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno ha chiuso definitivamente con l’anime mecha che lo ha reso uno dei più celebrati registi del panorama nipponico. La conclusione della tetralogia cinematografica di Rebuild of Evangelion, che si proponeva di rileggere gli eventi della saga originale del 1995, è infatti anche il canto del cigno della serie per Anno, che ha detto di aver chiuso con gli EVA.

Ora però, a celebrare la carriera di Anno, arriverà una inedita mostra d’arte, che porterà al pubblico alcuni dei lavori più belli del maestro. La Hideaki Anno Exhibition aprirà le sue porte il 1 ottobre 2021 al Tokyo National Art Center, per concludersi poi il 19 dicembre. Verranno mostrati materiali di pre-produzione, note scritte a mano dallo stesso Anno, schizzi, miniature e tanto altro ancora. Tutto materiale che ha aiutato il regista nella realizzazione del suo capolavoro.

Con la fine della saga cinematografica, il futuro di Evangelion è più incerto che mai. Anno ha detto apertamente di aver “chiuso” con la serie (a causa della quale era arrivato, in passato, persino a meditare il suicidio), ma questo non vuol dire che il regista rimarrà fermo. Anno infatti si dedicherà adesso, anima e corpo, all’universo cinematografico condiviso Shin di Toho Company, per il quale ha già realizzato Shin Godzilla, e che presto vedrà la realizzazione di due nuovi progetti, Shin Ultraman e Shin Kamen Rider.

Un nuovo eccitante progetto dunque per l’autore, che ha iniziato la sua carriera sotto l’ala di Hayao Miyazaki in Studio Ghibli, lavorando al primo film del fortunato studio d’animazione, Nausicaa della Valle del Vento. Un rapporto che non è certo andato perso con il tempo, con Studio Ghibli che ha avuto un ruolo importante anche nella realizzazione di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.