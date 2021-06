Hajime no Ippo: importante annuncio in arrivo

Era il 1989 quando sulle pagine di Weekly Shonen Magazine iniziava la sua serializzazione Hajime no Ippo, lo storico manga sportivo sul pugilato firmato da George Moriwaka. Da quell’anno di grazia sono passati più di 30 anni, 100 tankobon e oltre 1000 capitoli, ma ora sembra che Moriwaka abbia delle grandi notizie per tutti i fan della saga, e che queste notizie arriveranno prestissimo.

Stando a quanto riportato da @MangaMaguraRE infatti, Hajime no Ippo ha in serbo delle novità per i fan, che verranno rese note nel prossimo numero di Weekly Shonen Magazine, quello del 23 giugno. Per il momento non si sa nulla di più, e gli appassionati si stanno chiedendo se queste notizie possano riguardare la sospirata fine del manga oppure un nuovo adattamento anime.

L’ultima serie ispirata al manga di Moriwaka ad essere arrivata sul piccolo schemo è infatti Hajime no Ippo Rising, una coproduzione degli studi d’animazione Madhouse e MAPPA che è uscita nel 2013 ed è durata per 25 episodi. Più fortunata era stata la serie precedente, uscita nel 2000 e sempre prodotta da Madhouse, che contava 76 episodi totali (e che è recentemente stata aggiunta al catalogo di Crunchyroll!). Chissà che le notizie sulla serie non riguardino proprio un ritorno animato dell’amato pugile Ippo.

Un’altra, ben più triste possibilità, è che Moriwaka sia pronto ad annunciare la fine del manga. La recente morte di Kentaro Miura, autore di Berserk e grande amico di Moriwaka stesso, ha infatti scosso profondamente il magaka, e potrebbe averlo portato a riflettere sulla necessità di dare una conclusione al proprio lavoro.

Quale che sia il soggetto delle novità, manca davvero poco per scoprirle. Il 23 giugno, dopotutto, è dietro l’angolo!