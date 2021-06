Tales of Arise: il nuovo trailer introduce Alphen

In questi giorni è uscito tanto materiale su Tales of Arise, tra filmati, live, anteprime, screenshoot. Tra di queste, poco fa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer, che introduce uno dei due protagonsiti, Alphen. Il filmato alterna scene di gameplay a dialoghi, in cui si capisce di come ambisca alla libertà del suo popolo. Come scritto anche nel testo che accompagna il video: “Determinato a liberare i Dahnan, Alphen dovrà superare molte sfide durante il suo viaggio per assaporare finalmente la libertà.”

Ricordiamo che Tales of Arise arriverà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.