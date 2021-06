Elgato Wave 3 Recensione: la perfezione è nelle semplici cose

Quando mi sono ritrovato nelle mani l’Elgato Wave 3, ho cercato di capire a primo impatto il perché del prezzo così elevato per un microfono così semplice. Non bisogna mai giudicare qualcosa dall’aspetto e questo è proprio il caso del dispositivo di Elgato, che mi ha fatto letteralmente innamorare, diventando in pochi istanti il mio microfono da streaming principale. Il perché ve lo dirò nel corso di questa recensione, con il produttore che si conferma nuovamente tra i top del settore.

Elgato Wave 3: piccolo tra i giganti

A differenza di molti microfoni sul mercato (e tra quelli che ho recensito), l’Elgato Wave 3 si presenta come uno tra i dispositivi più compatti che si possono trovare. Appena uscito dalla scatola, il dispositivo si presenta già bello che montato. Questo è sicuramente il primo punto a favore di Elgato, che a differenza dei concorrenti permette agli utenti un accesso immediato all’utilizzo microfono, senza dover passare diversi minuti con le istruzioni di montaggio. Basta un semplice collegamento plug and play e siamo già pronti per le nostre performance vocali.

Il Wave 3 si presenta con una base di metallo molto solida, una piccola asticella e il corpo del microfono che permette di regolarne l’angolazione, garantendo così il massimo dell’esperienza di cattura della voce/streaming. Presenta una singola manopola in grado di gestire il volume del dispositivo e il passaggio da microfono agli auricolari. Inoltre, sulla parte superiore del microfono è presente un pulsante touch in grado di mutare/smutare il dispositivo, funzione non presente nel Wave 1 e che sicuramente sarà molto utile in caso di inconvenienti soprattutto durante le dirette. L’Elgato Wave 3 è l’esempio più lampante di una semplicità che di più funzionale non è possibile trovare. Ma oltre ad essere bello e compatto, fa anche il suo dovere?

La vostra voce come non l’avete mai ascoltata prima

I test che ho condotto per provare l’efficacia della capsula a condensatore cardioide si sono tenuti sia tramite streaming, sia tramite chat vocali. Nel primo caso, la differenza qualitativa rispetto alle dirette differenti è stata netta, con la mia voce che è risultata più chiara, più profonda e soprattutto con zero “effetto lontananza”. Inoltre, l’Elgato Wave 3 è in grado di eliminare in parte i suoi esterni, permettendo meno disturbi in fase di cattura della voce. Certo, rumori esterni elevati vengono comunque catturati dal dispositivo, ma rispetto ad altri prodotti questi devono essere dei suoni netti e forti. Il filtro pop interno dunque fa il suo dovere, garantendo il massimo dell’esperienza possibile. Sicuramente, questo fa sì che il Wave 3 possa collocarsi tra i prodotti top disponibili sul mercato.

Entrando nei tecnicismi, parliamo di un microfono a condensatore di tipo cardioide, con gestione audio fino alla massima risoluzione di 24 bit a 96 kHz. Garantisce il monitoraggio della vostra voce in tempo reale, integra un filtro anti-pop (già anticipato prima), tecnologia anti-clip e presenta un filtro che elimina le frequenze più basse. Ma l’asso nella manica del Wave 3 è sicuramente il software gratuito (scaricabile dal sito del produttore) che permette di interagire con un mixer su schermo, in grado di farci impostare diverse funzioni. Parliamo però di un programma non molto intuitivo, che richiederà diverso tempo prima di poterlo sfruttare come si deve.

I diversi mixer permettono di regolare e mixare l’audio del sistema, della chat, del browser, dei giochi, dei vostri streaming e ovviamente, anche quello del dispositivo stesso, in modo tale da farvi sempre trovare i giusti compromessi audio e sperimentare i migliore settaggi possibili. Ovviamente, se non siete molto pratici, il consiglio che posso darvi è quello di accedere a qualche tutorial prima di iniziare con gli smanettamenti, oppure evitare di utilizzarlo e gestire l’audio attraverso la manopola presente sul microfono o tramite i vostri programmi di streaming.

Elgato Wave 3: cosa non mi ha convinto?

Si, l’Elgato Wave 3 è attualmente il mio microfono principale per le dirette di GamesVillage, ma nonostante ciò presenta alcuni aspetti negativi che vanno comunque evidenziati. Il primo è sicuramente l’altezza del dispositivo, che presenta un’asta troppo bassa e dunque, il microfono richiede di essere posizionato alla giusta altezza per performare al meglio. Se la vostra sedia o poltrona è più rialzata rispetto alla scrivania, il rischio di dover curvare le spalle per parlare nel microfono è davvero alto. Inoltre, il secondo problema è che al momento le due aste in acciaio che alzano il microfono da 5 a 10 cm non sono compatibili con la struttura metallica del Wave 3, ma soltanto con quella del Wave 1. Dunque, per riuscire a gestire la posizione del Wave 3 occorre acquistare un braccio dal prezzo comunque importante. Parliamo di un contro da evidenziare per un microfono dal prezzo già alto di suoi.

L’Elgato Wave 3 può essere dunque collocato tra i top dei microfoni e merita tutti gli onori del caso. Chi vuole portare le sue dirette o i suoi video ad un livello successivo troverà in questo dispositivo un alleato più che valido. Alleato che però richiede un prezzo davvero importante: i 169.99 euro di listino sono una spesa da fare soltanto se il vostro scopo è quello di puntare tanto sulla vostra attività ci creatore di contenuti. Per quello che posso dire, ad un prezzo più basso è davvero difficile trovare un prodotto in grado di offrire le stesse prestazioni. Se però avete tanti soldi da investire, chiaramente la scelta più saggia è sicuramente il Wave 3 di Elgato!