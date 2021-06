PlayStation Experience: Sony registra un nuovo marchio

A fine maggio vi avevamo parlato di alcune informazioni trapelate in rete che parlavano di un nuovo evento PlayStation Experience per il 28 giugno. Era una mail inviata alle aziende che avrebbero partecipato all’evento. Come segnalato dal sito techgamebox, ripreso anche da reddit, veniamo a sapere oggi che Sony (in data 11 giugno) ha registrato un nuovo marchio relativo proprio al PlayStation Experience.

La descrizione del marchio parla di:

“Organizzazione e conduzione di mostre e conferenze in materia di divertimento e videogiochi per scopi non aziendali e non commerciali; Organizzazione di spettacoli on-line riguardanti videogiochi e notizie; Servizi di intrattenimento, ovvero spettacoli dal vivo relativi a videogiochi e notizie; Servizi d’istruzione, ovvero conduzione di conferenze, riunioni ed eventi network per professionisti e consumatori nel campo del gaming; Servizi di intrattenimento sotto forma di fornitura di notizie e informazioni su eventi attuali e giochi tramite Internet, siti web, podcast, webcast, webisodi, blog e video.”

Nei leak precedenti si parlava dell’annuncio della data di Horizon Forbidden West per il 30 novembre 2021, il reveal del nuovo progetto/remake di Bluepoint Games Studios, e anche di mostrare il nuovo PSVR2. Ma potrebbe esserci anche qualcosa relativo al remake di The Last of Us o il nuovo titolo multi-player di Naughty Dog. Di materiale ce ne potrebbe essere molto, stando a queste voci.

Alcune altre informazioni, che potrebbe essere legato a questo nuovo marchio, facevano intendere che il nuovo show PlayStation si sarebbe svolto l’otto luglio. La cosa sicura è che queste informazioni, in quanto non ufficiali, vanno prese con le pinze. Vedremo nei prossimi giorni se Sony ufficializzerà questo evento.