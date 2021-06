Silent Hill: nuovo merchandise in arrivo nel Konami Shop, ha a che fare con Abandoned?

In questi giorni si sta parlando spesso di Silent Hill e dei collegamenti con Abandoned, e tra smentite degli sviluppatori e prove a favore del legame tra i due titoli, l’account Twitter dello shop ufficiale Konami ha pubblicato dei teaser trailer che annunciano l’arrivo di nuovi prodotti proprio a tema Silent Hill.

Il 17 giugno sono state pubblicate delle brevi immagini che fanno vedere il mostro dottoressa della serie horror, e nelle ultime ore nel nuovo tweet si vede, molto in penombra, pyramid head. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, in ogni caso da domani 20 giugno sarà possibile scaricare l’app su PlayStation 5 in cui si vedrà il trailer di Abandoned. Vedremo dunque se avremo qualche risposta riguardo un’eventuale legame tra Kojima e il survival horror di Blue Box Game Studios. Intanto vi lasciamo qui sotto ai due tweet dello store Konami.