Black Desert Online: mostrata la classe Corsair

Durante una live streaming, Pearl Abyss ha mostrato la 23esima classe all’interno dell’MMORPG Black Desert Online: si tratta di Corsair, che arriverà il 23 giugno e porterà eventi a tema che daranno ricompense. Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli. Come dice la descrizione:

“Un pirata con grandi sogni, Corsair è il capitano degli Slippery Scallywags e il custode dell’Heirloom of the Crow.”

Per l’occasione sono stati pubblicati anche un trailer cinematografico e un trailer che mostra la classe durante i combattimenti, e che potete vedere entrambi qui sotto.

Sempre riguardo Black Desert Online, ricordiamo ad esempio che ad aprile la classe Sage era arrivata su console.