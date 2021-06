Scarlet Nexus: disponibile primo episodio dell’anime

Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer dell’anime di Scarlet Nexus, che debutterà ufficialmente il primo luglio. Nel frattempo però, sul canale YouTube di Funimation è stata caricata la world premiere del primo episodio. Particolare che, oltre alla versione sottotitolata in inglese, ci sia anche quella con sottotitoli italiani, con il titolo di “Il potere psionico scarlatto”. Infatti nei commenti alcuni utenti si chiedono se a questo punto Funimation non arrivi in Italia.

Questo il testo che accompagna la puntata:

“Yuito e Nagi sono due giovani psionici volontari nell’esercito delle FSE, il primo con il potere della psicocinesi, il secondo con quello dell’aerocinesi. Yuito è figlio del presidente di New Himuka e fratello del direttore delle FSE, ma il suo potere psionico non è elevato. Da piccolo è stato salvato da una donna misteriosa facente parte delle FSEe da allora sogna di farne parte.

Nel giorno del loro arruolamento si imbattono nelle sorelle Kasane e Naomi Randall, due selezionate dai poteri molto forti che entrano in una squadra diversa. Quando si verifica un attacco da parte delle creature aliene, le nuove reclute si trovano subito costrette a combattere.”

Potete vedere l’episodio qui sotto, ricordando che il videogioco di Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.