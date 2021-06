Bayonetta 3: lo sviluppo sta procedendo bene, parola di Nintendo

All’E3 2021, diversi giocatori hanno potuto assistere al Nintendo Direct tenuto dalla casa di Kyoto, all’interno del quale sono stati presenti tantissimi titoli importanti come Shin Megami Tensei V, Metroid Dread e il sequel dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild, di cui quest’ultimo ha ricevuto una finestra di lancio insieme ad un breve gameplay trailer. Tuttavia, in molti sono rimasti delusi dall’assenza ingiustificata di Bayonetta 3, nuovo capitolo della serie PlatinumGames.

Oramai del titolo non è stato mostrato tantissimo e dato che sono passati diversi anni dall’annuncio, ed in molti appassionati sono preoccupati per le sorti della produzione Action. Infatti, proprio per l’occasione, Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager di Nintendo of America, ha rilasciato una dichiarazione presso i microfoni di VGC:

Andrò anche oltre e dirò che non solo esiste, ma che sta progredendo bene. Ci piace mostrare le cose quando siamo pronti a mostrarle, e certamente ci piace mostrare le cose quando lo sviluppatore è pronto a mostrarle. Quindi non l’abbiamo avuto all’E3, ma restate sintonizzati.



Insomma, dopo le innumerevoli rassicurazioni da Hideki Kamiya, anche Nintendo sostiene che lo sviluppo inerente a Bayonetta 3 sta procedendo bene. Forse, potremo sapere qualcosa in più alla gamescom 2021 o direttamente al Tokyo Game Show, è difficile saperne al momento.