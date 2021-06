Elden Ring: parla George R.R. Martin “Ho finito di lavorarci anni fa”

Mostrato durante la Summer Game Fest 2021, il trailer di Elden Ring ha scatenato tutto l’hype da tempo represso dei fan di FromSoftware. Tra chi infatti aveva cominciato a disperare che il prossimo titolo della casa di sviluppo che ha creato Dark Souls avrebbe mai visto la luce e chi continuava a scandagliare il web in cerca del minimo dettaglio o del più piccolo leak, tutto il mondo del gaming era sospeso in un’attesa lacerante.

Uno degli elementi che ha reso questo titolo, che sarà pubblicato da Bandai Namco, uno dei più attesi e chiacchierati degli ultimi anni è stata la partecipazione, durante il processo creativo, del celebrato autore fantasy George R.R. Martin, creatore della serie di romanzi di Game of Thrones, che ha ispirato la fortunata serie di HBO. Ma in una recente intervista, Martin ha svelato che il suo lavoro per il titolo di casa FromSoftware si è concluso da anni. Parlando con WTTW News Chicago infatti, l’autore ha spiegato:

“Il mio lavoro sul gioco in realtà è stato fatto anni fa. Questi titoli sono come dei film, richiedono lunghi tempi di sviluppo. Fondamentalmente volevano che creassi un mondo nel quale ambientare il gioco. Il world building è un fattore importante nel fantasy e nello sci-fi. Non si tratta solo di personaggi e trama, il setting è importante quanto tutto il resto: la Terra di Mezzo di Tolkien, l’era hyboriana di Robert E. Howard, l’universo della Fondazione di Isaac Asimov”



Martin dunque ha anche spiegato che il suo lavoro su Elden Ring è consistito soprattutto nel creare un mondo dettagliato nel quale ambientare la vicenda, e che From poi sarebbe partita da lì per realizzare il resto. L’autore inoltre ha detto che, occasionalmente, la software house gli ha mostrato i bozzetti per il desing di alcuni dei mostri del gioco e altre “cose fighissime”, ma che fondamentalmente lui non lavora più al titolo da anni.

“Il gioco ha preso lentamente forma e ora è pronto ad arrivare a gennaio, credo. Sono eccitato come chiunque altro all’idea di vederlo”

Vi ricordiamo che Elden Ring (qui la nostra anteprima) sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.