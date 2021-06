Massive Entertainment: David Polfeldt lascia lo studio!

Massive Entertainment è uno degli studi di punta che operano sotto l’ala di Ubisoft. A questa software house di Malmö infatti, il colosso francese del videogioco deve la realizzazione di Tom Clancy’s The Division 2, e proprio ai ragazzi dela casa svedese sono stati affidati due titoli importanti come Avatar Frontiers of Pandora e il prossimo gioco di Star Wars targato Ubisoft.

Eppure uno degli uomini forti dello studio, il managing director David Polfeldt, ha appena annunciato di essere pronto a rassegnare le sue dimissioni dalla sua posizione, per prendersi una lunga pausa. In un post, condiviso sul sito ufficiale dello studio, Polfeldt ha infatti scritto:

“Diciassette anni fa mi sono unito a uno studio indie di Malmö per ricoprire un ruolo che il fondatore aveva definito di ‘Mr. Aggiustatutto’. Non sapevo nulla di che avventura incredibile sarebbe stata!

Quando abbiamo firmato per Star Wars e finalmente abbiamo completato il meraviglioso edificio di Eden nel 2020, ho avvertito un travolgente senso si completezza, come se avessi ottenuto tutto ciò che un tempo avevo sognato. Eretto sulle solide fondamenta di The Division, Avatar, Snowdrop e di Ubisoft Connect, lo studio è in uno stato di salute fantastico, e sono incredibilmente grato per quello che abbiamo realizzato insieme. Prima di imbarcarmi in una nuova avventura all’interno di Ubisoft, proverò qualcosa di nuovo ed eccitante per me: un lungo periodo di riposo! Auguratemi buona fortuna, ci vediamo nel 2022″