Starfield: il trailer è stato realizzato del tutto in game

Tre anni dopo il suo annuncio, Starfield ha ricevuto un teaser trailer ufficiale durante l’evento Xbox e Bethesda che si è tenuto nel contesto dell’E3 2021. Una clip che sta ancora facendo discutere per tanti motivi, a partire dall’annuncio dell’esclusività del titolo per le piattaforme servite dall’Xbox Game Pass.

Gli utenti PlayStation hanno infatti manifestato il loro sdegno per la scelta, ritrovandosi di fronte a reazioni contrastanti da parte della software house di Rockville. Se infatti il director di Starfield, Todd Howard, aveva affermato (in un’intervista al Telegraph) che con l’addio a PlayStation Bethesda realizzerà giochi migliori, il direttore del marketing globale, Peter Hines, è sembrato invece scusarsi con i giocatori della piattaforma Sony (salvo poi ritrattare via Twitter).

Un’altra polemica legata al titolo open-world spaziale di Bethesda era stata quella relativa alla grafica del trailer, che sembrava persino troppo bella per essere vera. Ma in base alle ultime interviste rilasciate da membri di spicco dell’azienda, pare proprio che quello mostrato nel teaser dell’Xbox & Bethesda Game Showcase sarà molto simile all’aspetto definitivo che il titolo avrà.

In un’intervista rilasciata ad ArtStation infatti, Keith Beltramini, senior lighting artist della compagnia di Rockville, ha infatti dichiarato che il teaser è stato creato “completamente in game” senza l’utilizzo di “alcuno strumento di cinematica”. Sembra infatti che Bethesda abbia provveduto a una revisione generale del suo engine proprio per Starfield, una revisione che avrebbe previsto anche la riscrittura completa del sistema d’animazione.

Ma per scoprire quale sarà il vero aspetto di Starfield non dovremo aspettare ancora molto: il titolo arriverà il prossimo 11 novembre 2021 in esclusiva per Xbox Series X e S, PC e su tutte le piattaforme servite dall’Xbox Game Pass.