Abandoned: reveal posticipato al 25 giugno

Era atteso per il 22 giugno, ossia domani, il reveal di Abandoned con tanto di App disponibile che avrebbe permesso di seguire in tempo reale l’esecuzione del titolo tramite PlayStation 5. Invece, Blue Box Game Studios ha rimandato il tutto al 25 giugno, affermando che la causa che ha portato al posticipo del reveal del survival-horror è da attribuire ad alcuni problemi legati alla localizzazione. Di seguito la traduzione del tweet, mentre in calce alla notizia il tweet originale.

Ovviamente, in molto non credono che uno studio olandese possa avere dei problemi legati alla localizzazione, ipotizzando che ci sia dell’altro dietro al rinvio. Una della causa del rinvio potrebbe essere un possibile PlayStation Experience che potrebbe tenersi proprio il 25 giugno, con tanto di reveal ufficiale del gioco. Intanto, Konami alimenta le voci sul ritorno di Silent Hill.

The Abandoned:Trailers app got delayed for three days. Due to localization issues we had to delay it. Apologies for this. Launching friday the 25th!

Also:

The app will kick off with an introduction to get you introduced with it’s purpose and how to use the app.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 20, 2021