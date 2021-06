EA annuncerà il ritorno di una famosa IP a luglio!

L’EA Play Live sarà l’evento di Electronic Arts dedicato a tutti gli annunci e gli aggiornamenti del colosso del videogioco di Redwood City, ed è attualmente programmato per il 22 luglio. Nonostante l’imminenza dell’evento però, sono pochissimi i particolari che sono stati diffusi, e i fan non sanno davvero cosa aspettarsi.

Anche se è stato anticipato che una parte della conferenza sarà dedicata a DICE, che spiegherà alcuni particolari del suo Battlefield 2042 e della sua nuova modalità, e sicuramente un altro spazio verrà riservato agli aggiornamenti su tutti i franchise sportivi dell’azienda, non ci sono molti altri indizi di ciò che verrà mostrato.

Eppure c’è qualcuno che sembra pensare che ci sia qualcosa di davvero emozionante in arrivo. Durante un recente stream infatti, il giornalista Jeff Grubb di GamesBeat ha affermato che EA potrebbe avere in serbo l’annuncio del ritorno di una amatissima IP di sua proprietà, che infiammerà il Play Live. Grubb non è sceso nei dettagli, sostenendo soltanto di aver già parlato in passato di questo titolo.

Le illazioni dei fan, a partire da questi pochissimi elementi, si sono scatenate. Alcuni hanno pensato che Grubb potesse riferirsi al prossimo titolo attualmente in lavorazione da EA Motive, lo stesso studio che ha realizzato Star Wars Squadrons. Proprio stando a quanto riportato da Grubb infatti, proprio i ragazzi di Motive starebbero lavorando su una famosa IP di Electronic Arts che renderà felici tutti gli appassionati. Una IP che, però, non è Mirror’s Edge.

Insomma indizi che sembrano voler condurre verso un solo, iconico titolo: Dead Space, l’iconica saga survival horror che ha compiuto 10 anni nel 2018. Tuttavia si tratta soltanto di un rumor e va preso assolutamente cum grano salis. In ogni caso ne sapremo di più tra poco più di un mese. Per restare aggiornati non dovrete far altro che continuare a seguirci.