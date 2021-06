S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: tante novità dal dev diary

L’E3 2021 ha regalato ai fan degli FPS con elementi survival horror un aggiornamento graditissimo, con l’arrivo del trailer gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (qui trovate la nostra anteprima del titolo), probabilmente uno dei più begli annunci dell’intero eventi. GSC Game World ha infatti regalato tantissime novità su un titolo davvero molto atteso, soprattutto perché si tratta del sequel di una saga che non vede nuovi giochi da oltre dieci anni.

Per continuare ad alimentare il fuoco dell’hype ora la software house ucraina ha deciso di rilasciare un altro video, un developer diary, che entri più in profondità nelle meccaniche di gioco, mostrando particolari che finora erano rimasti in ombra riguardo all’FPS open-world.

Nel video infatti gli sviluppatori parlano delle animazioni e dei miglioramenti da loro apportati alla motion capture, ma anche di alcune meccaniche del gameplay, come, ad esempio, la customizzazione delle armi “al volo” o la possibilità di recuperare energia grazie agli Abomini simili a gelatina che si possono trovare in giro per la Zona.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato di aver aggiunto qualche piccolo tease e easter egg all’interno del titolo. Uno di questi si troverà all’interno del magazzino dove avviene la prima sparatoria mostrata nel trailer gameplay dell’E3.

Sono dunque tantissime le novità annunciate dagli sviluppatori in questo dev diary straordinariamente interessante: dalla struttura del mondo di gioco, fino al combattimento, alle armi e al gameplay in generale. Una miniera di informazioni per i giocatori più accaniti.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl arriverà il 28 aprile 2022, per Xbox Series X e S e per PC (dove il titolo di GSC Game World avrà dei requisiti davvero molto importanti).