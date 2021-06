Record of Ragnarok: le animazioni deludono i fan

Netflix ha investito moltissimo nel mondo degli anime, e l’azenda ha deciso di portare sulla piattaforma oltre quaranta nuovi show nel corso del 2021. Come succede spesso in questi casi però, non tutti i progetti possono riuscire allo stesso modo. Se negli ultimi mesi, infatti, la quarta e ultima stagione di Castlevania ha riscosso un grande successo, tanto che Powerhouse Animation ha cominciato già a lavorare su una serie spin-off per espanderne l’universo, Netflix è incappata anche in qualche passo falso, che ha fatto mugugnare i fan per via di una qualità non eccelsa delle animazioni. E sembra proprio che l’ultimo di questi passi falsi sia Record of Ragnarok.

L’anime tratto dal manga di Shina Umemura, Takumi Fukui e Ajichika ha scontentato infatti una larga fetta del fandom a causa di animazioni come minimo rivedibili, soprattutto durante gli scontri. Esattamente come era già successo con The Way of Househusband infatti, i fan hanno attaccato le animazioni, realizzate dallo studio Graphinica, sostenendo di esserne rimasti molto delusi. Questo perché, nella fase più calda di uno degli scontri chiave dell’opera, quello tra il dio Zeus e Adamo, lo studio ha preferito inserire una serie di immagini statiche in successione, piuttosto che provare ad animare una scena più fluida.

Alcuni fan della serie sono arrivati a chiedersi se Record of Ragnarok non sia uscito troppo presto e se non sarebbe stato meglio lasciare più tempo allo studio d’animazione per curare questi dettagli. Secondo alcuni la sequenza potrebbe essere stata animata con Power Point, mentre altri mettono a confronto (in modo impietoso) le animazioni della serie Netflix con quelle di One Piece. Qualcuno arriva a sostenere che, a causa dell’altissimo livello di dettagli del disegno, questa serie non dovesse affatto essere animata e chi vorrebbe addirittura che Netflix smettesse di produrre anime. Nonostante ciò, non mancano voci fuori dal coro che cercano di ridimensionare la portata di questa scena e sostengono che i fan stiano esagerando.