Call of Duty Warzone & Cold War: in arrivo una nuova skin?

La quarta stagione di Call of Duty: Warzone & Cold War ha aperto i battenti il 17 giugno 2021, implementando alcune novità per rendere sempre fresche ed equilibrate le meccaniche di gioco e la struttura della mappa. A questo proposito, con l’ultimo aggiornamento dello sparatutto di Activision ad essere introdotti sono stati un nuovo Battle Pass, nuove armi e un’ampliamento della mappa di gioco.

Oltretutto, proprio in questi giorni è attivo un evento denominato “Ground Fall“, il quale richiederà ai giocatori di completare delle speciali sfide in-game allo scopo di sbloccare eventuali biglietti da visita o progetti per sviluppare armi più forti. Con il lancio della nuova stagione, inoltre, sono stati eliminati dei bug minori e aggiustati gli equilibri del combat-system.

Nei riguardi di quest’ultimo intervento, Call of Duty Warzone & Cold War ha visto depotenziarsi la sua, fino alla stagione scorsa, skin più potente: la Roze. Questa era dotata di una texture particolarmente scura che rendeva il giocatore praticamente invisibile agli occhi dell’avversario, costituendo di fatto un vero e proprio vantaggio. Eliminato questo sleale vantaggio, però, il team di sviluppo sembrerebbe aver elaborato una nuova skin che riprenderebbe la problematica appena soppressa.

Il nuovo outfit total black si chiamerebbe Hypersonic e, per adesso, non è chiaro se si tratta di una skin che deve ancora essere lanciata oppure se si tratta di un vecchio modello scartato durante lo sviluppo della seconda stagione di Call of Duty. A diffondere il costume è stato ElvisCOD, un noto leaker della serie sparatutto che, tramite un cinguettio ha condiviso degli screenshot che mostrano “la nuova Roze“. Ovviamente vi terremo aggiornati in caso di novità. Ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.