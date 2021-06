Indiana Jones: il titolo è ancora nelle prime fasi di produzione

All’inizio di quest’anno, Bethesda ha annunciato con un teaser che il nuovo titolo di Indiana Jones era in sviluppo presso lo studio MachineGames di Wolfenstein. Non era un trailer particolarmente lungo e, in realtà, ci viene rivelato solo che il gioco è ancora in sviluppo. Quindi, quando esattamente possiamo aspettarci di sentire qualcosa al riguardo? Non tanto presto, sembra.

Parlando di recente con GameSpot (avvistato da Pure Xbox ), l’SVP del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda, Pete Hines, ha affermato che, come ci si aspetterebbe in base a quel trailer, il gioco di Indiana Jones è attualmente nelle primissime fasi di produzione. Di seguito il comunicato:

Ovviamente, abbiamo appena annunciato l’accordo, quindi puoi fare le tue ipotesi su quanto sia lungo quel gioco. Siamo nelle fasi iniziali del lavoro sul gioco di Indiana Jones.



È stato precedentemente confermato che oltre a collaborare con la LucasFilm, Todd Howard di Bethesda Game Studios sarà il produttore esecutivo del nuovo titolo di Indiana Jones, anche se Bethesda ha assicurato che ciò non interferirà con il lavoro sul gioco da lui diretto, come Starfield e The Elder Scrolls 6. Possiamo aspettarci qualcosa di nuovo per rinnovare il brand (almeno in questo settore) che da tempo manca a una considerevole fetta di fan di una delle serie cinematografiche più di successo in assoluto. Secondo le dichiarazioni di MachineGames, il nuovo gioco di Indiana Jones, si basa su una storia originale. LucasFilm ha aggiunto che il titolo racconterà una storia basata su un viaggio unico che il famoso archeologo intraprende all’apice della sua carriera. Inoltre, non si hanno informazioni certe su come sarà graficamente il protagonista. Molti fan collegano l’archeologo con l’attore Harrison Ford. Il volto dell’attore è stato utilizzato anche per la ricostruzione grafica di Han Solo in Star Wars Battlefront. Con le poche informazioni disponibili, non abbiamo questa certezza. Il nuovo Indiana Jones è in fase di sviluppo presso lo studio MachineGames di Wolfenstein. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.