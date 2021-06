Metro Exodus: è disponibile il nuovo aggiornamento Gen 9

Deep Silver e 4A Games sono felici di annunciare il lancio di Metro Exodus per Xbox Series X|S e PlayStation 5. La versione Gen 9 di Metro Exodus gira a 4K / 60FPS con illuminazione Ray Traced su Xbox Series X e PlayStation 5.

Il gioco base e le espansioni DLC presentano sia l’innovativo Ray Traced Global Illumination (RTGI), sia le tecniche Ray Traced Emissive Lighting già testate nella versione originale di Metro Exodus e nell’espansione The Two Colonels su tutti i contenuti. Le console di nuova generazione vedono tempi di caricamento drasticamente ridotti grazie all’uso delle loro ottimizzazioni di archiviazione SSD, vantano pacchetti di texture 4K e una gamma di funzionalità specifiche della piattaforma tra cui miglioramenti dell’audio e della latenza del controller su Xbox e supporto per le funzionalità Haptic Feedback dei Controller Dual Sense di PlayStation 5.

Questi miglioramenti sono un aggiornamento gratuito per tutti i possessori della versione del gioco per Gen 8 o della Metro Exodus Complete Edition, un’edizione fisica di altissimo valore per nuovi giocatori che vogliono provare questo storico brand. Questa edizione completa include il gioco base ed entrambe le espansioni DLC: The Two Colonels e Sam’s Story. Per maggiori informazioni su Metro Exodus visita il sito ufficiale 4A-Games.com.mt. Di seguito una panoramica del gioco:

Caratteristiche

Vivi un Sandbox Survival : Fuggi dalle rovine di Mosca e segui una storia avvincente che collega il classico gameplay di Metro con enormi livelli non lineari.

: Fuggi dalle rovine di Mosca e segui una storia avvincente che collega il classico gameplay di Metro con enormi livelli non lineari. Combattimenti mortali e strategie stealth : Rovista tra le rovine e crea sul campo il tuo arsenale di armi fatte a mano personalizzate e coinvolgi nemici umani e mutanti in emozionanti combattimenti tattici.

: Rovista tra le rovine e crea sul campo il tuo arsenale di armi fatte a mano personalizzate e coinvolgi nemici umani e mutanti in emozionanti combattimenti tattici. Esplora un mondo ostile: Intraprendi un viaggio che abbraccia un intero anno passando dalla primavera, l’estate, l’autunno fino alle profondità dell’inverno nucleare. Scopri la natura selvaggia russa, animata da cicli giorno/notte e condizioni meteorologiche dinamiche.

Metro Exodus è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC (tramite Steam, GOG, Epic Games Store), Google Stadia.