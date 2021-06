Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction si mostra in un nuovo trailer

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, conosciuto precedentemente con il nome di Quarantine, è stato approfondito durante l’evento Ubisoft Forward del 12 giugno 2021. In quell’occasione, al titolo sparatutto è stato dedicato uno spettacolare trailer cinematico che ha potuto approfondire certi aspetti riguardanti la trama e il contesto in cui viene attuata. Si viene, perciò, a sapere che ci ritroveremo a fronteggiare uno spaventoso virus e i suoi infetti.

Ad arricchire la serata, è stato presentato anche un gameplay trailer, il quale ha mostrato qualche scena inedita inerente agli scontri da effettuare in-game. L’FPS ha evidenziato le sue meccaniche tattiche e di cooperazione. Nella giornata del 19 giugno, invece, il canale Youtube ufficiale di PlayStation ha condiviso un video speciale che riguarda il personaggio di Ela.

Ela viene presentata come una vera ribelle che si ritrova sempre in mezzo al caos. Trova l’occasione di divertirsi anche in mezzo al pericolo e non ha paura di sfoggiare armi decisamente fuori dalla portata di una persona qualunque. Una di queste è un determinato tipo di mina: la Grzmot, dotata di un corpo appiccicoso per restare attaccata alle superfici ed esplodere per stordire gli infetti per un certo periodo di tempo.

Il trailer, che troverete di seguito, è stato piuttosto corto, con una durata inferiore al minuto ma pregno di informazioni. Ricordiamo che Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction verrà lanciato il 16 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.