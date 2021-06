Kena Bridge of Spirits: nuovo trailer basato sull’esplorazione

A distanza di pochi mesi dalla sua reale uscita, Kena Bridge of Spirits riesce ad incuriosire sempre di più una consistente porzione di videogiocatori, i quali non vedono l’ora di mettere mano su questa promettente esperienza videoludica. Sviluppata da Ember Lab, il titolo sarà esclusiva Sony e PC.

Si tratta di un titolo adventure con grande accento posto sull’esplorazione degli ambienti, resi egregiamente con una qualità tecnica e grafica elevata. Già avevamo parlato del trailer condiviso dagli sviluppatori qualche settimana fa. Esso approfondiva il setting e il gameplay, nonché gli sforzi compiuti nella realizzazione delle animazioni e oggi, grazie ad un nuovo video, siamo in possesso di più informazioni sull’attesissimo Kena Bridge of Spirits.

Dal nuovo gameplay trailer emergono nuovamente le figure dei Rot, gli spiritelli alleati della protagonista che la guideranno nell’avventura e ripareranno oggetti antichi. Dai materiali restaurati fuoriusciranno degli spiriti che guideranno Kena in sentieri misteriosi. Sono state mostrate altresì alcune sessioni di tiro con l’arco. L’arco, come abbiamo potuto osservare dalle sequenze mostrate, sarà essenziale anche nelle fasi più meramente esplorative, in quanto potrà fungere da rampino una volta scagliata la freccia nel punto desiderato.

In merito alla ricognizione dei luoghi, gli sviluppatori si sono lasciati sfuggire che i giocatori saranno naturalmente portati ad allontanarsi dal sentiero battuto, in cerca di segreti o meandri da scoprire. Questi saranno scovabili grazie alla risoluzione di puzzle ambientali che sembrerebbero leggermente ispirati alle saghe di God of War e di The Legend of Zelda.

Altre fasi mostrate sono state quelle meglio identificabili come platform, che consistevano in arrampicate e salti da una parete rocciosa all’altra. É emersa, infine, la possibilità di personalizzare il personaggio di Kena attraverso l’acquisto, presso appositi mercanti Rot, di particolari maschere tribali. Siamo in trepidante attesa per Kena Bridge of Spirits e manca poco all’effettiva uscita del titolo. Il gioco arriverà il 24 agosto 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.